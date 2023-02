La gara dell’Under 17 finisce pari

UNAHOTELS

86

STARS BASKET

86

UNAHOTELS: Bacchelli 25, Bonaretti 6, Beltrami, Lusetti 20, Mainini 2, Obayagbona 7, Suljanovic 15, Emokhare 3, Fornasiero 4, Lavacchielli, Manfredotti n.e., Abreu 4. All. Consolini.

STARS: Ferrante, Mattioli 17, Cantelli 24, Brizzi 32, Ponzellini, Ghedini 5, Tugnoli 2, Loro 2, Zerbini, De Luca, Fiorentini 4, Di Stasi. All. Cantelli.

Arbitri: Cassinadri e Maffezzoli di Reggio Emilia.

Parziali: 25-26, 45-44, 68-66.

Primo round finito in parità fra la Unahotels e i bolognesi dello Stars Basket, nella finale di andata per il terzo e quarto posto regionale Under 17 (entrambe le formazioni sono già sicure del passaggio alla fase interregionale, questo scontro serve per definire la classifica finale in regione). La truppa di coach Consolini ha sgomitato punto a punto per tutta la partita con gli ospiti che avevano provato a scappare via sul rettilineo finale del match; il top-scorer biancorosso Bacchelli però ha riacciuffato i bolognesi con un paio di bombe, la seconda ad una manciata di secondi dal gong finale che ha così chiuso la contesa sull’86-86. Domani alle 19 (arbitri Zaniboni e Culmone di Bologna) si replica a Castel Maggiore: chi vince andrà sul podio regionale e, sulla carta, a partire dal 12 marzo avrà un girone interregionale più agevole.

Cesare Corbelli