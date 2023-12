La graduatoria si accorcia

Sono sette le partite giocate ieri in Serie B, con due risultati che non faranno troppo piacere alla Reggiana perché ‘accorciano’ il fondo della classifica. Parliamo del successo esterno dello Spezia ad Ascoli (2 a 1, reti di Verde e Hristov, pareggio momentaneo di Bellusci) e soprattutto di quello interno della Ternana sulla Feralpi (2 a 1, gol di Di Stefano e Lucchesi, dopo il pareggio di Tonetto).

Bari-Sudtirol 2-1 (Sibilli e Di Cesare per i pugliesi, Vinetot per gli altoatesini). Cittadella-Cosenza 2-0 (Vita e Salvi), Cremonese-Venezia 1-0 (Ravanelli), Sampdoria-Lecco 2-0 (doppietta di Sebastiano Esposito), Catanzaro-Pisa 2-0 (Ambrosino e autogol di Marin). Oggi in campo alle 16,15 anche Como-Modena e Parma-Palermo. Classifica: Parma e Venezia 33, Catanzaro 30, Cremonese 29, Como e Cittadella 28, Modena 26, Palermo 24, Bari 21, Samp e Cosenza 19, Brescia e Pisa 18, Sudtirol 17, Reggiana e Lecco 16, Ternana 14, Spezia e Ascoli 13, Feralpi 7.