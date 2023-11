La Grissin Bon non conosce ostacoli. Vince a Brescia e vola in testa alla classifica

Il TT Reggio Grissin Bon fa poker e vola in vetta al campionato di Serie A2 maschile a squadre. La 4^ vittoria in altrettanti match arriva nella trasferta bresciana sul campo del TT Marco Polo, sconfitto con un netto 4-1: ad aprire le danze è la vittoria di Spelbus (3-0 su Marchese), poi è Gualdi a fare il bis grazie al 3-1 rifilato a Bassi; i padroni di casa rialzano la testa grazie al 3-2 di Bisi a Seretti, ma gli ospiti allungano grazie al 3-0 del solito Spelbus su Bassi e al successo, con analogo punteggio, di Seretti su Chokry. In serie B1 maschile primo stop per la 2^ squadra del TT Reggio, griffata Ferval, che cade 5-1 a Lucca contro l’Incas Caffè e perde la vetta: il punto del provvisorio 2-1 è di Liu, che regola 3-0 Mankowski. Ancora ferma al palo l’Audax Sun Ballast Poviglio, che perde 5-4 in casa con Montemarciano: inutili il tris di Conciauro e la vittoria di Ziliani.