La Grissin Bon sfida la capolista

Difficile trasferta toscana per il TT Reggio Grissin Bon (6), impegnato alle 19 nella penultima giornata di Serie A1 maschile sul campo dell’Apuania Carrara (20), dominatrice del torneo con 10 vittorie in altrettanti incontri disputati.

Alla formazione cittadina manca solo un punto per la matematica salvezza, visto il pari nell’anticipo del Genova Cervino nella trasferta con la Marcozzi Cagliari: i liguri, fanalino di coda, sono a -2 dalla coppia composta da Reggio e Napoli, dovendo affrontare quest’ultima a fine marzo in un vero e proprio scontro diretto. Baciocchi e compagni sono padroni del proprio destino, ma devono raccogliere almeno un pari nelle ultime sfide stagionali con Carrara e Top Spin Messina, oppure sperare che Napoli fermi almeno sul pari Genova: viceversa, in caso di arrivo a tre, non si guarderebbe la classifica avulsa, bensì il coefficiente tra incontri vinti e persi.

Tutti calcoli che sarebbe meglio evitare per la formazione reggiana che vuole difendere la massima serie in tutti i modi possibili.