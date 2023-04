La Jovi cerca punti salvezza a Castelvetro

Settimana intensa per la pallavolo di Serie C e D con diverse squadre reggiane ad anticipare il turno di sabato. Già stasera la Jovi (3) scende in campo alle 20,45 a Castelvetro (3) nel secondo turno dei play out di C, iniziati molto bene per le ragazze di Errichiello.

In Serie D, domani alle 20,30 a Parma la Reggiana Pallavolo Femminile (18) cerca punti salvezza contro una Pol. Coop (38) che non ha più niente da chiedere, ma che pare più forte. Venerdì l’Ama San Martino (0) rende visita alle 21,30 al Volley Cesenatico (0) nel secondo turno dei play-out maschili di C a girone. Ma venerdì potrebbe uscire una seconda sentenza positiva dopo la promozione in Serie C dei maschi di Fabbrico. Se infatti l’Everton (57) batte anche solo 3 a 2 la Salle Parma (19) alle 21,15 alla Rinaldini, è promozione in C. Sulla carta non c’è storia, l’unico problema sarà tenere alta la concentrazione, ma un tecnico come Anna Menozzi (scudetto da giocatrice nel ‘78 con la Burrogiglio) saprà come fare. Alla Pertini alle 21 la Vaneton Fortlan Dibi (42) deve vincere contro Gossolengo (9) per trovare l’accesso ai play-off come miglior quarta dei vari gironi. La Vaneton Limpia (27) gioca senza problemi alle 21,15 a Podenzano contro il San Giorgio (28).

Le gare sono ad ingresso libero.