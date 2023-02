La Langhiranese non passa Buon punto per il Gattatico

GATTATICO

0

LANGHIRANESE

0

GATTATICO: Bertolazzi, Zanichelli,

D’Angelo, Ruzzi, Messineo, Pin, Palma, Bigliardi (13’st Bianchi), Sghia (40’st Neri), Corso (13’st Gorla), Metitiero (17’st Calcagno). A disp.: Iorio, Bertani, Nicastro, Bogdan, Nardomarino. All.: Valenti

LANGHIRANESE: Cantarelli,

Sciurba, Dalla Fiora, Kone (35’st Ciccotto), Gruzza, Sana, Pellegri (8’st Mercadanti), Babboni (22’st Moscatiello), Aracri (22’st Lori), Pompini, Xeka (22’st Prevoli). A disp.: Coruzzi, Manara, Mazzera, Monteleone. All.: Magnani

Arbitro: Montanari di Bologna

Note: ammoniti Zanichelli, Sciurba

e Mercadanti.

Finisce senza reti l’anticipo

del girone B di Prima categoria.

Un buon punto tutto sommato per il Gattatico, che sale così in classifica a quota 19 lunghezze: è in zona playout, a -1 punto da Basilicastello e Viadana (una dentro la zona playout e una in zona salvezza diretta) che scenderanno in campo oggi pomeriggio.

Un punto che ci sta se consideriamo la caratura dell’avversario: i parmensi del Langhirano hanno ora 31 punti, e sono a sole quattro lunghezze dai playoff.

La vittoria, però, a Gattatico manca purtroppo da ben quattro giornate.

All’orizzonte c’è la sfida più difficile: domenica 26 febbraio si andrà sul campo dell’attuale capolista Sorbolo

Biancazzurra, anche se per raggiungere la salvezza bisognerà cercare di fare punti in ogni campo.