La Lega Pro cerca un nuovo presidente Si candidano Matteo Marani e Gianfranco Zola

Si terrà mercoledì 8 febbraio l’assemblea generale in cui le società di Lega Pro dovranno eleggere il nuovo presidente al posto del dimissionario Francesco Ghirelli.

Gli attuali candidati sono tre e parliamo di Matteo Marani, giornalista e presidente del ‘Museo del Calcio’, di Gianfranco Zola, ex numero dieci di Chelsea, Cagliari e Parma e dell’attuale vice presidente Marcel Vulpis. Stando ad alcune indiscrezioni, particolarmente in quota sembra essere il nome di Matteo Marani che è stato indicato dalla maggior parte delle società dopo la bocciatura del progetto di ristrutturazione della Serie C presentato dal presidente uscente Francesco Ghirelli. Una riforma giudicata troppo farraginosa da parecchi club e che, con il loro voto contrario, hanno portato, di conseguenza, alle dimissioni dello stesso Ghirelli.