La Lega Pro oggi elegge il suo nuovo presidente Il giornalista Matteo Marani sembra il favorito

Il suo manifesto per risollevare il calcio di serie C è racchiuso in tre punti: "Sostenibilità finanziaria, rilancio del ruolo storico di serbatoio dei giovani e coinvolgimento maggiore dei club". Oggi a Roma, presso il Salone d’onore del Coni, c’è un bolognese di 52 anni che corre per la presidenza della Lega Pro. Matteo Marani (nella foto) nella sua carriera di giornalista e storico del pallone ha fatto mille cose: ha sventolato il vessillo del ‘Guerin Sportivo’, ha raccontato, scavando negli archivi, l’ultimo drammatico tratto dell’esistenza dell’ex allenatore del Bologna Arpaid Weisz, è stato vice direttore e opinionista di Sky Sport e dal 2020 è presidente della fondazione Museo del Calcio di Coverciano.

Oggi a Roma, nell’assemblea elettiva straordinaria della Lega Pro, Marani se la vedrà con un altro giornalista, Marcel Vulpis: entrambi corrono per la poltrona lasciata vacante, lo scorso dicembre, dal dimissionario Francesco Ghirelli.

"Il club di C _ spiega Marani _ oggi hanno costi assimilabili a quelli dei club professionistici, ma ovviamente ricavi molto più bassi. E questo è un problema che accomuna tutti i sessanta club della Lega Pro. Ci sono però alcune leve, su cui si può agire, per trovare una sostenibilità finanziaria: migliorare il prodotto, adeguandolo ai nuovi standard televisivi e dotandolo di una comunicazione forte, e introdurre un regime di defiscalizzazione per le società".

Sul secondo punto del programma Marani cala l’asso: quel Gianfranco Zola che in caso di vittoria sarà il suo vice presidente. "Da Gigi Riva a Roberto Baggio, senza dimenticare campioni del mondo come Marco Tardelli, Antonio Cabrini, Marco Materazzi e Fabio Grosso _ fa osservare Marani _ hanno tutti mosso i loro primi passi in serie C. La C deve tornare ad essere la casa dei giovani e il laboratorio in cui farli crescere: di questo si occuperà un maestro di tecnica come Zola".

Infine il passo avanti dei club. "E’ importante che anche loro diventino i protagonisti del cambiamento _ conclude Marani _. Vareremo tavoli di lavoro permanenti e ascolteremo le voci di tutti". Oggi il verdetto delle urne, affidato ai voti dei club.

Massimo Vitali