La marea granata inonderà Rimini: venduti 1.288 biglietti, la società chiede più posti

‘Regia, un amore unico’. Prendiamo in prestito il ritornello dell’ultimo inno granata perché di questo si tratta: di un sentimento che ha pochissimi eguali, almeno in Serie C. Pensate infatti che in appena due giorni i tifosi hanno letteralmente bruciato via i 1288 biglietti messi a disposizione per la trasferta di sabato (ore 17,30) a Rimini. Viste però la grande fame di biglietti, la società ha inoltrato alle autorità competenti la richiesta di destinare altri settori dello stadio ‘Romeo Neri’ ai propri supporters. Le Teste Quadre hanno organizzato la trasferta in treno (appuntamento alle 13 in stazione, con la raccomandazione di munirsi anticipatamente del ticket per il viaggio) mentre il Gruppo Vandelli raggiungerà la Romagna in pullman, con partenza alle 14 dal piazzale Inps. Nel frattempo è stato reso noto il nome dell’arbitro del match: si tratta di Marco Monaldi della sezione di Macerata, coadiuvato da Federico Votta di Moliterno e Giuseppe Trischitta di Messina, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Enrico Maggio di Lodi. Monaldi ha già arbitrato la Reggiana in occasione della vittoria a Lucca per 1 a 0. Un successo ‘griffato’ dal gol di Varela Djamanca che poi fu espulso per un fallo a centrocampo (oggettivamente non da rosso, fu una svista…). Stessa sorte, ma per un evidente tentativo di reazione oltre al 90°, toccò a Laezza. Nemmeno la Lucchese concluse la gara in 11 visto che fu espulso Benassai per somma di ammonizioni. Insomma, bisognerà fare attenzione ai cartellini, ricordando anche che Rosafio, Sciaudone e Pellegrini sono diffidati. Massima attenzione e, come sempre, testa sulle spalle.

Francesco Pioppi