La matricola Daino S.Croce agguanta la vetta

di Federico Prati

Prima poltrona per tre nel girone C di Prima categoria. Il pari nel big-match Guastalla-San Prospero Correggio e il secco tris del Daino Santa Croce sulla cenerentola Gualtierese forma la vetta. Ospiti in vantaggio grazie al lob di Nicoletti e locali che acciuffano il pari in mischia da corner nella ripresa con Cavicchioli. Chance per i rossoblù, ma il tiro a porta vuota di Zani è salvata in scivolata da Begnoni. La matricola Daino Santa Croce festeggia una serie utile di 17 gare col double del bomber Sica e l’acuto di Berselli.

Hurrà all’inglese per il Masone che regola il Luzzara grazie al rasoterra dal limite dell’ex vianese Kuci e al diagonale del puntero Campani. Solo il sinistro del fantasista Cilloni salva in casa a 5’ dal gong il Quattro Castella, costretto a rincorrere la Barcaccia passata con l’astuta punizione da lontano in lob del regista Bonacini. Nella giornata dei pareggi, ben 5, spicca l’hurrà di misura del Boca Barco che si rilancia per la salvezza diretta violando Montecavolo con Marchese. Un penalty siglato dall’ex luzzarese Ben Hassem consegna alla Povigliese il derby con un Gattatico impreciso nell’ultimo passaggio. Stretto pari casalingo per la Sammartinese che rimonta un doppio svantaggio alla Madonnina, fallendo un penalty con l’ariete Zogu e centrando due traverse. Per i neroverdi tap-in vincente di Saturno e rete dello stesso Zogu.

In seconda categoria il ghiaccio di Rio Lunato fa rinviare il match della regina Rubierese che con 2 gare in meno viene scavalcata in vetta dal Fellegara che supera (3-2) in trasferta il Cimone. Rallenta la capolista FalkGalileo, ma non ne approfitta nessuno: i falketti si fanno rimontare dal Santos 1948 in un match spigoloso, sbloccato da Marini. Dopo l’espulsione di Cacciavellani, il neo-entrato Tejede guadagna un rigore insaccato da Lini. Pareggite acuta, quarta ’X’ di fila, per lo United Albinea contro il Progetto Intesa. Impresa del Puianello che mata (3-2) la vice-regina Carpineti. Riduce il gap dalla piazza d’onore l’Atletico Bibbiano Canossa che passeggia sul campo di una Borzanese in crisi. Successo più largo di quanto espresso sul campo per la Campeginese che liquida (4-1) la Boiardo Maer, in gara per oltre un’ora grazie al pari di Canovi. Per i locali Redeghieri, Capi, Saliou e Serigne. Il neo-entrato doppiettista Zoina mette le ali alla Virtus Calerno che si aggiudica in rimonta (2-1) il derby col Levante.