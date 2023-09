La matricola Futsal Shqiponja vuole continuare a stupire

Formazioni reggiane a caccia di conferme nella seconda giornata di Serie C2. Dopo il roboante 6-0 di Molinella, la matricola Futsal Shqiponja (3) riceve alle 15 al PalaSocrate di Castelnovo Sotto l’ostico Futsal Ponte Rodoni (3), vittorioso 4-1 all’esordio contro il Nonantola; trasferta modenese per il Futsal Guastalla (3), che alle 15 farà visita alla Pro Patria San Felice (3), nobile decaduta che dopo tanti anni ai massimi livelli è ripartita lo scorso anno dalla D, ottenendo immediatamente la promozione. I rossoblu, in una gara esterna tutt’altro che scontata, dovranno rinunciare a Muraca e Mingione, squalificati rispettivamente per due e una giornata dopo l’espulsione rimediata 7 giorni fa. Al PalaKeope, sempre alle 15, va infine in scena l’amichevole tra Real Casalgrandese e Olimpia Regium Reggio Emilia: quest’ultima, che il 21 ottobre debutterà in A2, affronta i rossoblu di Checa nella riedizione di un derby vinto due volte lo scorso anno in Serie B.