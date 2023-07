La Modula si rinforza con Bandini

Quarto rinforzo per la Modula Casalgrande in vista del prossimo campionato di Serie A Bronze maschile. Alla corte del club ceramico arriva Matteo Bandini, 22 anni, capace di ricoprire sia il ruolo di ala sinistra che di ala destra: faentino di nascita, ha svolto buona parte del proprio percorso nel club del paese di nascita, allenato da un tecnico molto noto a Casalgrande come Luca Montanari. Durante le ultime stagioni Bandini ha quindi vestito la casacca della Pallamano Romagna, centrando la promozione dall’A2 alla serie A Gold nella primavera 2022: tutto questo fino ad arrivare alla scorsa annata agonistica, che lo ha visto protagonista sempre con il Romagna nel contesto della massima divisione.

Per la Modula si tratta del quarto innesto in ordine di tempo dopo Chiheb Jendoubi, Gabriele Montanari e Luigi Prandi: la squadra biancorossa disputerà il girone B con altre 7 formazioni: Spm Modena, Bologna United e Marconi Jumpers Castelnovo Sotto, le toscane Prato, Tavarnelle e Starfish Follonica e i piemontesi del Derthona.