La Nestola vince col record Domani si corre a Gualtieri

Se il buongiorno si vede dal mattino, questo potrebbe davvero essere un grande anno per l’atletica leggera reggiana e in particolare per la non ancora 22enne Sara Nestola della Corradini Rubiera.

Ieri, a Brescia, l’allieva di Stefano Baldini, in una delle prime gare all’aperto della stagione, ha vinto la prova sui 10.000 metri in pista, stabilendo il nuovo record provinciale in 33’52’’69 e migliorando quello di Gloria Marconi (anche lei della Corradini, ma toscana di nascita) stabilito nel 2008 in 33’56’’04. Che la Nestola avesse nelle gambe questo tempo lo testimonia il fatto che a fine febbraio aveva vinto la gara su strada di Misano in 33’34’’, ma a Brescia la Nestola ha corso in solitaria, lasciando la seconda a oltre tre minuti e dunque sono molto probabili ulteriori miglioramenti. Sara, che è azzurra under 23, è settima in Emilia di sempre, proprio davanti a Barbara Bressi, ma seconda per nascita in regione. GUALTIERI. Intanto domattina si torna a correre su strada nella 37ª edizione della Camminata della Pasquetta Sportiva. La partenza è per tutti alle 9,30 da piazza Bentivoglio, sul percorso non competitivo di 5 chilometri e su quello di 10 chilometri che a seconda dell’iscrizione può avere valenza agonistica o meno.

Disponibili gli ultimi pettorali, saranno premiati i primi 15 e uomini e 15 donne; un premio di partecipazione andrà poi a tutti i presenti. L’organizzazione è dell’Asd Gualtieri 2000, possibilità di pranzare in loco.

c.l.