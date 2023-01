"La neve ghiacciata potrà darmi una mano"

Giuliano Razzoli ci riprova. L’avvio di stagione non è stato brillante: per un mix di fattori. Il rallentamento della preparazione atletica e tecnica dovuta ai problemi accusati alla schiena, un paio di gare disputate su neve davvero in precarie condizioni, cosa da sempre non amata dal "Razzo", e, per chiudere il cerchio, prestazioni non eccelse a causa della non costante continuità lungo i tracciati. Oggi però il campione del nostro appennino può davvero provare a rifarsi, cercando di centrare un buon piazzamento, come obiettivo realistico. Va in scena infatti lo slalom di Wengen, quinta puntata dell’annata tra i paletti stretti; su una pista che il campione olimpico di Vancouver 2010 ama particolarmente; dato che gli ha regalato gli ultimi due podi della sua carriera, sinora: nel 2016 e giusto a gennaio 2022. C’è quindi più di una ragione per essere ottimisti, anche perché il manto bianco stavolta dovrebbe essere abbastanza ghiacciato, e quindi più affine alle caratteristiche di Razzoli. Che così ha parlato al Carlino nell’imminenza della gara: "Il terzo posto dell’anno scorso è ancora nel mio cuore, fu una giornata splendida dove misi in mostra una bellissima sciata che, per essere onesti, in questo momento ancora non possiedo. Sto inseguendo il top della forma atletica e di quella tra i paletti. La pista mi piace tanto – ha proseguito Razzo - proprio perché è parecchio tecnica, ma ancora ho dei passi da fare. La neve ghiacciata potrà darmi una mano, quindi l’idea è di portare a casa un buon piazzamento per fare dei punti. Per poi crescere giorno dopo giorno dato che il tempo stringe. Del resto queste situazioni fanno parte del gioco. Spero che la pista, e la buona sorte, possano giocare a mio favore".

Lo slalom elvetico prende il via alle 10.15, seconda manche 13,15. Diretta Tv su Raisport ed Eurosport1, in streaming tramite le piattaforme Raiplay, Eurosport Player e Dazn.

Gabriele Gallo