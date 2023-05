La Palfinger fa doppietta

Buon esordio della Palfinger nella Poule Salvezza di Serie A. La formazione cittadina fa doppietta nelle sfide casalinghe contro Rovigo e comincia col piede giusto la corsa verso la salvezza. Il primo match è molto combattuto e vede i cittadini imporsi 3-2; più netto il successo nella seconda sfida, con Montejo e compagni che partono forte e dopo due riprese sono avanti di 3 lunghezze, per poi condurre in porto la sfida per 5-2. Poviglio doveva ancora terminare la regular season, visto il duplice rinvio della trasferta col Bologna Athletics: nella gara mattutina i felsinei sorprendono 2-1 gli uomini di Marchi, che tuttavia si riscattano nella rivincita pomeridiana con un netto 7-0 e portano a casa il terzo posto nel girone, che permetterà loro di avere un raggruppamento più alla portata nella Poule Salvezza.