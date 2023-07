La Palfinger nella tana di Grosseto Platform riceve Settimo Torinese

Appuntamento esterno per la Palfinger che torna in campo dopo la sosta per affrontare la Spirulina Becagli Grosseto nel turno di intergirone della Poule Salvezza di Serie A. Reduce dal pari con la Ciemme Oltretorrente Parma, che l’ha mantenuta al vertice del proprio gruppo alla pari coi ducali, la squadra di Biagini affronta un avversario che ha record negativo (5-9) ma che nell’ultimo match ha fatto "doppietta" con Rovigo, rilanciando le proprie chances salvezza. Gara-1 alle 15,30, rivincita alle 20,30. Domani spazio alla Platform-Tmc Poviglio, che alle 11 e alle 15 riceve la visita di Settimo Torinese: fondamentale tenere il ritmo, visto che la graduatoria nel girone H è cortissima, con 3 squadre al vertice ed una staccata di 2 sole lunghezze.