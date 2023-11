La parola d’ordine della settimana è ’derby’

La parola d’ordine, per l’hockey su pista di questa settimana, è una soltanto, "derby".

Così è in Coppa Italia di Serie A2, così in quella di B, così nel campionato femminile e così ancora tra gli under 13 (oggi alle 15 Rotellistica Scandiano–Correggio), senza dimenticare che tra gli under 15 si sono giocate in settimana Correggio femminile–Correggio maschile, chiusa 1 a 8 e Roller Scandiano A–Roller Scandiano B, chiusa 11 a 0.

Ma torniamo al programma per dire che in Coppa Italia di A2 oggi alle 18 al PalaRegnani si affrontano il Roller Scandiano di mister Alessandro Cupisti e la Bdl Minimotor del tecnico spagnolo Eduard Granell.

Le due squadre sono appaiate a 6 punti e inseguono il Modena che ne ha 9.

E’ il primo turno del girone di ritorno e dunque è ancora tutto aperto.

Per i locali sarà importante capire le condizioni dello spagnolo Alex Rocha, dopo l’infortunio muscolare che l’ha fermato prima della recente gara di Modena. Scandiano con Vecchi e Raveggi portieri, più Barbieri, Nicolò Busani, Rocha, Cinquini, Fontanesi, Gioele Ganassi, Riccardo Busani e Montecroci. Correggio con Salines e Federico Pedroni portieri, più Casari, Caroli, Righi, Gabbi, Amatulli, Menendez, Castiglioni e Manuele Pedroni.

Nella Coppa di Serie B, la Rotellistica Scandianese (punti 12) ospita alle 17 alla Tensostruttura la Minimotor Correggio (7).

Locali favoriti e alla caccia del Mirandola che ha tre punti in più, ma pure una gara in più disputata.

Nel campionato femminile di Serie A, invece, domani alle 18 il derby è addirittura tra due squadre di Scandiano, la Rotellistica di mister Massimo Barbieri e il Roller di Adriano Vaccari.

Campionato soltanto agli inizi, con la squadra del presidente Gianluca Ganassi nettamente favorita.

Claudio Lavaggi