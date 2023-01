La partita con Sassari una pugnalata alle spalle Senza orgoglio e voglia di lottare si retrocede

Cosa volete che vi raccontiamo: che non è finita finchè non è finita? Che c’è il tempo per risalire questa montagna di detriti sotto la quale sono sepolte le illusioni e i sogni dell’Unahotels? Che non bisogna arrendersi e non si deve mollare mai e bla bla bla...?

Massì, dai: tutto vero, ci mancherebbe altro. Perché in fondo a ogni cuore biancorosso continuano a germogliare piccole speranze. Speranze di vedere, all’improvviso, la squadra risorgere dalle proprie ceneri. E speranze, ovviamente, di centrare una salvezza che, ora più che mai, sembra davvero una lontana utopia.

La partita di domenica contro Sassari, però, è stata una pugnalata alle spalle che proprio non ci aspettavamo. E, per questo, è stata ancor più dolorosa.

Rispetto alla gara con Pesaro, infatti, abbiamo visto un passo indietro lungo un mese. Non tanto e non solo per la sconfitta, perché al di là degli evidenti demeriti della compagine reggiana, ci sono stati anche meriti di Robinson e soci. Quel che più ha fatto male, però, è stato l’atteggiamento dei giocatori di Sakota. L’impressione palese, vista da fuori, è che siano i primi a non crederci. E se non ci credono loro, inutile star qui a fare tante chiacchiere.

Non è possibile, infatti, difendere tanto male, quasi in modo svogliato e con supponenza, fino a subire 5-6 canestri consecutivi (non è la prima volta che succede) con l’area completamente libera al primo pick and roll avversario. Non è possibile vedere i giocatori che non si buttano mai su un pallone vagante o su un rimbalzo concedendo, così, secondi e terzi tiri in continuazione agli avversari (all’inizio del match quando la partita era ancora in equilibrio Sassari ha realizzato un canestro dopo 4 rimbalzi offensivi di fila, sigh...).

Se, insomma, i giocatori non hanno nemmeno più la voglia di provarci e di lottare, inutile star qui a discutere. Sono loro, adesso, che devono provare a togliersi dai guai. Sono loro che devono tirare fuori l’orgoglio, sempre ammesso che quell’orgoglio ce l’abbiano. Sono loro, ora, che devono scendere in trincea. Sono loro, insomma, che dovranno prendersi, nel bene e nel male, tutte le responsabilità. Sono loro, e solo loro, che possono e devono fare la differenza. Perché tutti quanti noi ci crediamo ancora. E ci crederemo fino a quando la matematica non dirà il contrario. Ora tocca ai giocatori farci sapere, con i fatti e non con le parole, se ci credono davvero.

Daniele Barilli