La partita delle partite Reggiana, aria di derby

di Francesco Pioppi

Il derby più atteso si giocherà sabato 2 settembre alle 18,30. Parliamo ovviamente di Parma-Reggiana, edizione numero 82 della ‘partita delle partite’, l’eterna sfida che si rinnova nel tempo e che attualmente vede le due squadre in perfetta parità: 27 vittorie, 27 pareggi e 27 sconfitte. Se la data era già stata fissata, l’orario era ancora da definire in maniera ufficiale. La risposta è arrivata ieri dalla Lega di Serie B che ha comunicato quando le rivali potranno dare il via a un duello che va avanti da oltre 100 anni, visto che il primo si disputò il 7 dicembre del 1919 a Reggio, con i granata che si imposero per 2 reti a 1.

Nei prossimi giorni verranno fornite tutte le informazioni per acquistare i biglietti, con la speranza che il campanilismo si fermi a un tifo certamente acceso, ma comunque corretto. La squadra di Nesta dovrà cercare di scendere in campo con uno spirito indomito, ‘da battaglia’, che a Cittadella si è visto solo a tratti anche se va detto che con un pizzico di fortuna in più e magari il penalty a favore (mani netto di Giraudo al minuto 35, nessuna consultazione Var) avrebbe potuto evitare la sconfitta. Un episodio su cui l’arbitro ha sorvolato, sbagliando la valutazione perché il cross arriva da lontano e il gesto è innaturale.

Nel frattempo non si fermano le manovre di mercato sia in entrata che in uscita. Il difensore portoghese Andrè Duarte sembra destinato a lasciare il granata dopo poche settimane dal suo arrivo. Per il calciatore c’è l’interesse della Steaua Bucarest e di alcuni altri club stranieri e, complici le buone prestazioni di Marcandalli, non è considerato incedibile. Ovvio che con la sua partenza dovrà poi arrivare un altro centrale con quelle caratteristiche e probabilmente anche un altro ‘stopper’ per chiudere il reparto.

La ricerca prosegue comunque in più direzioni e tra i papabili per la fascia sinistra c’è anche Marko Pajac, mancino classe ’93 in uscita dal Genoa. Non si tratta di una prima scelta, ma potrebbe comunque tornare ‘di moda’ magari in prossimità della chiusura di mercato.

Niente fumata bianca nemmeno per Novakovich: l’attaccante di proprietà del Venezia vuole la Reggiana mentre i lagunari preferirebbero cederlo al Lecco che coprirebbe una parte più sostanziosa dell’ingaggio dello statunitense. Fino al 29 agosto (data della decisione del Consiglio di Stato sull’ammissione del Lecco in Serie B) la Reggiana avrà virtualmente il coltello dalla parte del manico e possono quindi permettersi di attendere sviluppi, forti dell’assoluto gradimento da parte del giocatore che ha già avuto Nesta ai tempi del Frosinone.

Sfuma invece la possibilità di vedere in granata il forte centrocampista franco-senegalese Omar Correia che lascia il Koper (Serie A slovena) e approda alla Triestina per una cifra non lontana dal milione di euro.