La pioggia non ferma la voglia di Vivicittà

di Claudio Lavaggi

Date le condizioni climatiche della mattinata si poteva rischiare un flop. E invece la pioggia non ha fermato Vivicittà e nemmeno le scuole, numerosissime, sino a far salire la partecipazione totale a oltre 5.000 iscritti. Così la 38ª edizione della manifestazione promossa dalla Uisp è andata in archivio con buona soddisfazione di tutti, compresa l’assessora Raffaella Curioni che ha effettuato la premiazione della gara femminile e del sindaco Luca Vecchi, arrivato… quasi di corsa per riuscire ad effettuare quella della prova maschile.

Tra le ragazze, Gloria Venturelli dell’Atletica 85 Faenza ha bissato il successo della passata edizione, mentre Giuseppe Gravante della Corradini Rubiera (allenato da Stefano Baldini) ha vinto tra i maschi.

La manifestazione è partita sabato pomeriggio con "Aspettando Vivicittà", un ricco programma di giochi e sport in piazza della Vittoria a cui hanno preso parte centinaia di bambini, che insieme a Uisp hanno festeggiato il 75° compleanno dell’associazione e di un suo storico volontario, Erasmo Lesignoli, educatore dei Giochi Tradizionali.

I diritti sono stati al centro dell’evento, interpretati da molte scuole e spesso "indossati" dai bambini che hanno espresso il "diritto a scoprire cose nuove" ricordando con ironia che "senza diritti siamo fritti". In attesa del via, una bandiera gigante della Pace ha ondeggiato per mano dei bambini. Poi ecco i cartelli e gli slogan dei tanti striscioni delle oltre 40 scuole, presenti anche con suoni e colori (un papà ha camminato reggendo una cassa di amplificazione).

I competitivi che hanno corso la 10 km sono stati 194, insieme a tanti gruppi podistici della provincia. Il gruppo più numeroso è stato Avis Novellara.

Gravante ha chiuso in 30’21’’: "Sono contento per la vittoria, ma anche per il tempo, perché sono reduce da un infortunio che mi ha fermato quasi un mese. Per me questo è un bel test in vista della stagione estiva su pista". Secondo Roberto Boni della Self Montanari e Gruzza in 30’34’’, su Michele Cacaci in 31’18’’, Pietro Salati, Roberto Ferretti, Matteo Morelli, Gianluca Pasetto, Enrico Rivi, Manuel Cecchini e Mattia Guidetti.

Tra le donne, prima Gloria Venturelli in 37’42’’: "Sono davvero contenta, anche se credo di aver impiegato un minuto in più dell’anno scorso. Ma quest’anno le condizioni meteo non erano di certo ottimali". Seconda Ioana Lucaci (Alpi Apuane) in 38’21’’, su Elena Fontanesi della Self in 39’07’’, Sara Gozzi, Caterina Filippi, Evgeniya Kovaleva, Natalia Pagu, Gloria Piccinni, Parola Bertolucci e Stefania Pantaleoni.

Il Sole ha vinto la classifica dei nidi, 8 Marzo per le scuole d’infanzia e Matilde di Canossa per le scuole primarie (250 presenze). Il premio speciale per la scuola più rumorosa è andato alla Primaria Balletti, la più colorata è stata la primaria di Rivalta Margherita Hack, mentre la primaria Bergonzi si è aggiudicata il premio speciale sui diritti.