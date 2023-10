La pivot Piatti pronta a una stagione da protagonista. E la Moretti: "Non vedo l’ora di iniziare l’avventura"

La serie A2 femminile parlerà reggiano. È ormai tutto pronto per l’inizio della stagione regolare, previsto nel weekend, del secondo campionato italiano della palla a spicchi e ci saranno anche due giovani reggiane che vogliono ritagliarsi un ruolo da protagoniste.

Nel girone A, nelle fila del Costa Masnaga, troviamo Caterina Piatti (foto sopra), pivot, classe 2006, alla seconda esperienza in categoria. "Questo è il mio secondo anno di A2 - dice Caterina - anche se l’anno scorso sono stata più impegnata col campionato di serie B regionale e con i campionati Under 19 e Under 17. Quest’anno la situazione è diversa perché sarò impegnata solo ed esclusivamente nel campionato di serie A2 e nel campionato Under 19. Visto il percorso fatto, mi aspetto di giocare tanti minuti e spero da protagonista".

Torna a calcare i parquet dell’A2, con la maglia di Vigarano, nel girone B, la lunga Diletta Moretti (a sin, foto sotto), ala forte, classe 2003. Dopo gli inizi nei vivai reggiani, Diletta è passata alla Cestistica Spezzina per due stagioni dove ha mosso i suoi primi passi in A2, mentre era impegnata nella cantera ligure, per poi passare per un biennio a Puianello e ora vestirà la maglia estense.

"Non vedo davvero l’ora di iniziare la nuova avventura - dice Diletta - in una squadra composta principalmente di giovani. Sono molto entusiasta della mia scelta, con l’auspicio di centrare ottimi risultati, personali e di squadra".

c.c.