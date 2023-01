La potenza granata si abbatte sul San Donato

SAN DONATO TAVARNELLE

0

REGGIANA

3

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2) Cardelli; Montini, Siniega, Brenna, Carcani; Sepe (dal 41’ s.t. A.Rossi), Regoli, T. Bianchi (dal 25’ s.t. Bovolon); Noccioli (dal 25’ s.t. Borghi); Ubaldi, Galligani (dal 14’ s.t. Marzierli). A disp.: Biagini, Campinotti, Gorelli, Contipelli, E. Rossi, Viviani, Gerardini, Gjana, Russo. All.: Ghizzani (Buzzegoli).

REGGIANA (3-5-2) Venturi; Luciani, Hristov, Laezza; Guglielmotti (dal 30’ s.t. Varela Djamanca), Kabashi (dal 19’ s.t. Vallocchia), Cigarini (dal 25’ s.t. Fiamozzi), Muroni (dal 21’ s.t. Nardi), Nardi; Capone (dal 19’ s.t. Rosafio), Pellegrini (dal 25’ s.t. Montalto). A disp.: Voltolini, Chiesa, Cremonesi, Sciaudone, Lanini. All.: Diana.

Arbitro: Centi di Terni (Micalizzi-Dell’Orco). IV uomo: Caruso.

Reti: aut. Cardelli al 13’ p.t., Pellegrini al 9’ s.t., Laezza al 23’ s.t.

Note: ammoniti Regoli, sepe. Espulso: Ubaldi al 46’ p.t. per somma di ammonizioni. Angoli 6-3. Rec. 2’+ 3’

di Francesco Pioppi

"E se ne va… La capolista se ne va". Ecco cos’avrebbero cantato i tifosi se ieri avessero potuto colorare di granata gli spalti del ‘Brilli Peri’ di Montevarchi, dove la Reggiana ha dato ancora una volta spettacolo. Ottenendo la settima vittoria consecutiva in trasferta (record sempre più ‘ampio’), il quindicesimo risultato utile di fila e annichilendo così il San Donato Tavarnelle.

La squadra di Diana è scesa in campo con l’autorevolezza della prima della classe, mettendo ben presto in ghiaccio i tre punti che la mantengono a +7 sul Cesena e a + 9 sull’Entella, sostanzialmente già estromessa dalla lotta per la promozione diretta a gennaio. Ad aprire il valzer ci ha pensato Kabashi che ha costretto gli avversari all’autogol con una staffilata in mezzo all’area dopo uno schema da calcio d’angolo. L’abbraccio di tutta la squadra al vice allenatore Baresi (nella foto) che si occupa proprio di queste situazioni tattiche è l’istantanea più significativa, perché dimostra la coesione di un gruppo che sta diventando vincente non solo per le qualità tecniche, ma anche per il feeling umano che si è creato. È il grande ‘segreto’ dell’area tecnica, messa a lungo sotto processo dopo un inizio oggettivamente complicato, ma che ha sempre puntato sulla compattezza dello spogliatoio per risalire la corrente. Senza lasciare indietro nessuno. L’assolo granata è stato certamente favorito dall’ingenuità di Ubaldi, espulso a fine primo tempo per somma di ammonizioni, ma anche senza l’inferiorità numerica, la Reggiana era stata assoluta padrona del campo. Andando più volte vicino al raddoppio che è poi arrivato grazie alla caparbietà di Pellegrini, bravo ad insistere su una palla che vagava al limite dell’area e a bruciare Cardelli con un sinistro preciso. Il tris è stato un meraviglioso bolide da fuori area di Laezza, con il difensore goleador - al secondo centro consecutivo - che ha messo la palla nel sette e reso ancora più ampio il divario. È ancora presto per sentirsi al sicuro, ma questa squadra sembra davvero lanciata verso la Serie B. I 40 gol segnati e 15 subiti (doppio primato per il girone B) raccontano tanto, ma non tutto. A colpire sono infatti l’inarrestabile determinazione e la lucida consapevolezza delle proprie qualità. Forse gli elementi che sono mancati di più nella fase decisiva della scorsa stagione. Avanti così.