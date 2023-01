La prima gara dell’anno? Non esiste il pareggio

di Damiano Reverberi

Quello tra la Reggiana e la prima gara dell’anno solare è un rapporto senza mezze misure. Negli ultimi dieci anni, infatti, mai alla ripresa dopo le festività natalizie è uscito il segno "ics": in cinque occasioni i granata hanno conquistato i tre punti, in altrettante sono usciti a mani vuote dal rettangolo verde.

Vediamo come.

Apolloni kappao. Nel 201213 la Reggiana si presenta in campo a Lumezzane con un nuovo allenatore, Apolloni, che ha preso il posto di Zauli: l’inizio del tecnico di Frascati, malvisto dai tifosi per il suo passato da calciatore al Parma, non è certo dei migliori visto che Baraye e Carlini fanno sorridere i bresciani (2-0).

Per la Reggiana comincerà un anno da incubo, con salvezza ottenuta a Cuneo in un playout dalle mille emozioni.

L’anno seguente altra gara amara, stavolta casalinga: al "Città del Tricolore", infatti, passa 2-1 il Sudtirol, con inutile gol della bandiera di Anastasi.

Tutt’altra musica ad inizio 2015: la prima dell’anno solare coincide con l’ultima giornata di andata e arriva una preziosa vittoria di misura nel derby con la Spal, battuto al "Mazza" da un gol di Siega.

Sconfitta per 1-0, 365 giorni dopo con il Bassano: la rivincita del confronto playoff vede i veneti imporsi grazie a Iocolano, che all’87’ regala il risultato pieno ai suoi.

A chiudere il quinquennio c’è l’amarissimo 0-3 casalingo del 23 gennaio 2017 contro il Venezia di Pippo Inzaghi, lanciatissimo verso la promozione in Serie B.

E’ la partita che segna la parola "fine" sull’avventura di Leo Colucci in panchina, visto che a guidare i granata dalla gara successiva sarà Leonardo Menichini.

Tre è il numero perfetto. La riscossa comincia dalla stagione seguente, quella 201718, con la prima gara dell’anno che tra turno di riposo e cancellazione di una partita si gioca addirittura il 3 febbraio: l’avversario, in casa, è il Renate, battuto 2-1 dai rigori di Cesarini ed Altinier.

Anche nella stagione di Serie D la Reggio Audace trova modo di esultare, in rimonta, nella sfida interna col Crema, sconfitto col medesimo punteggio grazie alle reti di bomnber Zamparo e Staiti.

Nel 201920, poco prima dello scoppio della pandemia, la Reggiana di Massimiliano Alvini rifila un tris al Ravenna: i romagnoli cadono al ’Città del Tricolore’ per 3-1 grazie al trio di attaccanti formato da Mattia Marchi, Augustus Kargbo e Stefano Scappini.

A interrompere la striscia positiva arriva, nell’anno di Serie B, lo stop interno col Pescara che, in 10 contro 11, sbanca Reggio con un gol a 4’ dalla fine di Scognamiglio.

Siamo ai giorni nostri e, un anno fa, c’è il 3-1 casalingo alla Pistoiese, con doppietta del difensore Cauz e singola di Lanini.