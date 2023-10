La primavera a campi invertiti ospita i gardesani

La Primavera della Reggiana "imita" la prima squadra e si prepara alla sfida con la FeralpiSalò. A differenza dei "grandi", la squadra di Andrea Costa (foto) giocherà sul campo di casa di Casalgrande alle 14,30 contro i pari età bresciani, andando a caccia di continuità dopo il pari in extremis rimediato a Vicenza.

Sempre nella giornata odierna, alle 16,30, la formazione Under 13 "A" gioca in trasferta sul campo del Bologna; mezz’ora più tardi tocca all’Under 14, che al "Bagnoli" di Villa Bagno affronta nel derby del Secchia il Modena. Domani si comincia alle 12 a Pieve Modolena col match tra l’Under 15 e il Napoli, bissato alle 13,30, sempre al "Bagnoli" dalle rispettive Under 16; alle 14,30, invece, l’Under 17 torna in campo dopo un turno di stop per ospitare a Campagnola la Cremonese, mentre alle 15 il "Cimurri" ospita l’Under 13 "B", opposta al Sassuolo.