La Primavera affronta Venezia

Trasferta in Laguna per la Primavera della Reggiana. La squadra di Bertoni e Costa affronta alle 15,30 a Mestre il Venezia con l’obiettivo di rimanere al penultimo posto della graduatoria, respingendo l’attacco di un Pordenone che staziona a -1, in attesa dello scontro diretto che deciderà i giochi salvezza. Alle 14,30 Under 17 e Under 15 fanno visita alla Recanatese, mentre l’Under 14 gioca alle 15,30 a Sant’Ilario un’amichevole con il Padova. Domani a partire dalle 9,30 triangolare amichevole per l’Under 13 di mister Moratti, attesa dalla sfida con Arcetana e Rapid Lugano.