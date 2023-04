La Primavera batte il Pordenone e respira

La Reggiana (21) Primavera 2 supera 2-1 in casa il Pordenone (18) e fa uno sprint in avanti dal fondo classifica.

La sfida di coda del girone A, andata in scena a Casalgrande, vede il ritorno al successo dei granata dopo ben cinque stop di fila.

Apre le marcature Manzotti poco prima dell’intervallo, poi nella ripresa è Sassi a battere nuovamente l’estremo difensore avversario Saviato e a permettere ai padroni di casa di avviarsi verso la conquista dei tre importantissimi punti.

I friulani accorciano poi le distanze a tempo ormai scaduto con Secli, senza tuttavia mettere apprensione alla squadra della coppia di allenatori Bertoni e Costa,l che può così tornare ad esultare dopo un lunghissimo digiuno.

La situazione. Il successo ottenuto al "Gottardi" vale sia per il morale che per la classifica, dove Galante e compagni sono ora a +3 sull’ultimo posto quando al termine della stagione regolare mancano 180’.

Lla retrocessione in Primavera 3 (che sarebbe una brutta botta per il club granata) è riservata alla perdente dello spareggio tra la penultima e l’ultima classificata, ragion per cui tutto lascia presagire ad un’appendice a fine stagione tra le due rivali di giornata.

La Reggiana, per evitare i playout, ha due possibilità: staccare di 9 lunghezze il Pordenone (dovrebbe vincere le ultime 2 gare, sperando che i ramarri perdano entrambi i match, con la squadra di Motta che dovrà giocare con un’Alessandria alla portata e l’Albinoleffe), perché in tal caso la retrocessione sarebbe appannaggio dell’ultima in classifica.

Oppure i granata possono puntare a scavalcare il Cittadella, terzultimo a +4 punti.

Anche in questo caso occorrerebbe fare percorso netto tra la sfida di sabato prossimo sul campo del Monza e quella casalinga col Brescia, sperando che i veneti raccolgano le briciole dalle sfide col già citato Brescia e col Parma.

Oggi. Domenica di amichevoli per le altre formazioni del vivaio granata: l’Under 17, dopo il terzo posto nel girone e la qualificazione tra le prime 16 d’Italia, gioca alle 10,30 contro il Santos per preparare la sfida con la Virtus Entella che domenica prossima aprirà la fase finale.

Tra le altre gare, alle 11,30 l’Under 15 fa visita al Bologna, mentre mezz’ora dopo l’Under 16 varca l’Enza per affrontare il Parma nel centro sportivo di Collecchio.

Alle 9,30, invece, l’Under 14 gioca sul sintetico di Chiozza contro lo Sporting.

Damiano Reverberi