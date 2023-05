La Primavera cerca il colpaccio a Monza Servono tre punti per tentare di evitare i playout

Impegno in Brianza per la Primavera della Reggiana (21), di scena alle 15 sul campo del Monza (55) nella penultima giornata del campionato. Reduce dalla bella vittoria sul fanalino di coda Pordenone, la squadra granata deve provare a colmare il gap di 4 lunghezze che la separa dalla terzultima piazza, l’ultima utile per evitare i playout, attualmente occupata dal Cittadella, impegnato sul campo del Brescia.

Nella giornata odierna sono in programma anche alcune amichevoli: alle 15,30, a Borzano, l’Under 15 ospita la Liventina, mentre alle 17,30 l’Under 14 fa visita alla Solierese. Domani alle 14,30 via alle fasi finali per l’Under 17 con l’andata del primo turno: al "Bagnoli" di Villa Bagno, infatti, l’undici di mister Orlandini ospita la Virtus Entella. Alle 11,30, invece, sfida amichevole in città l’Under 13 ed il Santos.