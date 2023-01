La Primavera cerca punti salvezza col Monza Preso il bomber Galante

È la Primavera ad inaugurare il 2023 del settore giovanile della Reggiana. I baby granata scendono in campo alle 14,30 a Casalgrande con i parietà del Monza, cercando punti preziosi in chiave salvezza: il fanalino Pordenone è a sole 3 lunghezze, mentre i rivali di giornata sono quarti a -1 dal podio. A rinforzare la squadra è arrivato l’attaccante Tommaso Galante (foto), classe 2004, prelevato in prestito secco fino alla fine della stagione dalla Juventus. Tutte le altre squadre del vivaio sono impegnate in amichevoli: l’Under 13 gioca alle 14,30 al Cimurri un triangolare con Tricolore e Pergolettese, mentre alle 17,30 l’Under 14 fa visita alla Solierese. Domani alle 10,30 trasferta a Cerlongo per l’Under 16, ospite dello Sporting Club Mantova; un’ora più tardi spazio all’Under 15, che a Castelvetro di Modena affronta l’Arzignano.

Chiude il quadro, nel pomeriggio, l’Under 17: alle 14,30, a Borzano di Albinea, arriva il Fiorenzuola.