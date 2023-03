La Primavera combatte e si illude Ma il Vicenza riesce a spuntarla per 3-2

Sconfitta esterna per la Primavera della Reggiana (18), che cade 3-2 col Vicenza (29) al termine di un match combattuto. Alla squadra granata non bastano il provvisorio vantaggio del solito Galante (poi espulso) alla mezz’ora e del gol Spallanzani ad un quarto d’ora dalla fine per portare a casa un risultato positivo: invariato il distacco dall’ultima piazza, che sancirà la retrocessione in Primavera 3, viste le 4 lunghezze sul fanalino Pordenone. Questo l’undici sceso in campo a Caldogno: Morsa, Morgantini (25’ st Spallanzani), Cavallini, Arcopinto (9’ st Blanco), Brevini, Di Turi, Manzotti (25’ st Ughetti), Chiesa, Galante, De Marco, Koni (25’ st Owusu).