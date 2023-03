La Primavera contro la FeralpiSalò

Trasferta lombarda per la

Primavera della Reggiana (15), impegnata alle 14,30 a Brescia contro la FeralpiSalò (19) con l’obiettivo di riscattare la sconfitta di 7 giorni fa col Parma e tenere a distanza l’ultima piazza, ora a -4: un’occasione, per l’11 degli allenatori Bertoni e Costa, per confermare i progressi degli ultimi tempi contro una rivale alla portata.

Domani le altre gare del settore giovanile: alle 11 l’Under 14 fa visita all’Imolese, imitata un’ora più tardi dall’Under 16.

Nel pomeriggio derby casalingo col Sassuolo per l’Under 13 di mister Moratti, impegnata al sintetico Cimurri. Riposano, infine, Under 17 e Under 15.