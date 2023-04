La Primavera crolla sul campo dell’Albinoleffe Il Pordenone vince: torna la paura di retrocedere

Brutto stop esterno per la Primavera della Reggiana (18), che cade 4-1 sul campo dell’Albinoleffe in una giornata dove, purtroppo, si riaprono i giochi salvezza.

Il fanalino Pordenone, infatti, vince 2-0 a Cittadella e si porta ad una sola lunghezza dai granata, che devono ora guardarsi alle spalle e cercare di ritrovare al più presto i 3 punti per scongiurare il pericolo della retrocessione.

In terra bergamasca l’inizio è tutto in salita: dopo 11’ i padroni di casa sono già in vantaggio con Concas, mentre al 18’ arriva il raddoppio per merito di Angeloni; al 38’ il 3-0 è opera di Pala, mentre Concas trova la doppietta personale ad inizio ripresa mettendo il risultato in ghiaccio.

Inutile, al 63’, il gol della bandiera ospite firmato dagli 11 metri da Galante.

Questo l’undici di partenza che è stato schierato dai mister Bertoni e Costa: Morsa, Morgantini, Cavallini (25’ st Ughetti), Chiesa (12’ st Boakye), Di Turi, Brevini, Zafferri, Devona (1’ st Manzotti), De Marco, Sassi (12’ st Koni), Galante (37’ st Spallanzani). A disp. Benedetti, Turri, Valcavi, Arcopinto, Barbieri, Blanco, Owusu.