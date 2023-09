La primavera debutterà con la Spal

Debutto in trasferta per la Reggiana nel girone A del campionato Primavera 2. Dopo aver strappato con le unghie e con i denti la salvezza nel playout col Pordenone, la formazione di Andrea Costa comincerà la propria corsa sabato 16 settembre a Ferrara sul campo della Spal, per una sfida subito molto sentita; la prima casalinga sarà invece 7 giorni dopo, quando a Casalgrande (confermata come sede della sfide interne dei granata) arriverà il Sudtirol. Il mese di settembre si concluderà con la trasferta bergamasca contro l’Albinoleffe, in programma il 30, mentre quello di ottobre si aprirà con quello che è probabilmente l’appuntamento più atteso: il 7, infatti, sarà il Parma a varcare l’Enza per il derby. Dopo la sosta gara esterna a Vicenza (21), seguita dal match interno con la Feralpisalò (28), mentre a Novembre i granata faranno visita all’Udinese (4), ospiteranno il Brescia (11) e andranno in Laguna per la partita col Venezia (25). A dicembre tris di avversarie lombarde (il 2 la Cremonese, il 9 il Como, mentre il 16 sarà la volta del Renate), prima della chiusura dell’anno solare il 23 con l’Alessandria. Il girone d’andata terminerà poi a gennaio con la sfida casalinga del 13 col Padova e quella del 20 sul campo del Cittadella.

Le Under – Giocheranno seguendo il medesimo calendario, invece, Under 16 e Under 15, che cominceranno la propria corsa una settimana dopo la Primavera. Il 24 settembre entrambe le compagini viaggeranno alla volta di Bologna, mentre il 1° ottobre ospiteranno il Genoa. I più grandi disputeranno le sfide casalinghe al "Bagnoli" di Villa Bagno, i più piccoli a Calerno. Il turno di riposo è previsto il 5 novembre, il 19 andrà in scena il derby col Modena mentre il 7 gennaio, in chiusura dell’andata, quello col Parma. Nell’Under 17, che giocherà i propri match interni a Campagnola, l’avvio è domenica 10 settembre ospitando il già citato Genoa, prima della trasferta di La Spezia e del turno casalingo col Modena.