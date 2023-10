"La Primavera della Reggiana pareggia ancora: 0-0 contro la FeralpiSalò"

Secondo pareggio consecutivo per la Primavera della Reggiana (5). I granata, impegnati al "Gottardi" di Casalgrande contro una FeralpiSalò (3) penultima in classifica, non vanno oltre lo 0-0 e perdono così l’occasione di allungare sulla zona calda della graduatoria: se l’attacco continua a faticare ad incidere, il bicchiere mezzo pieno è rappresentato dalla difesa, che con sole 8 reti subite in 6 gare è la quarta meno battuta del raggruppamento. Nel prossimo turno trasferta a Udine, contro un avversario che attualmente è a +1. Oggi si apre alle 12 un ricco programma col match di Pieve Modolena tra l’Under 15 ed il Napoli; alle 13,30, a Bagno, la replica dello stesso match valido per il campionato Under 16. Alle 14,30 è Campagnola ad ospitare il match tra l’Under 17 e la Cremonese.