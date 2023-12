La Primavera granata aggancia il Como

Importante vittoria in rimonta per la Primavera della Reggiana (12), che doma 2-1 il Como (12) e lo aggancia in classifica. Dopo esser andata sotto nella prima frazione a causa del gol di Affronti, la formazione granata cambia passo al rientro in campo dopo l’intervallo e al 51’ è Natale a pareggiare. Per il gol vittoria bisogna attendere l’80’, quando Casini batte Piombino e regala 3 punti d’oro ai suoi. La Reggiana aggancia il gruppone al 9° posto. Questo l’11 sceso in campo al Gottardi di Casalgrande: Motta, Di Turi, Rouiched, Blanco, Paterlini, Brevini, Casini, Tessitori (18’ st Barbieri), Pirazzoli (31’ st Campaniello), Natale (18’ st Abbruscato), D’Angelo (31’ st De Marco). A disp. Aibangbee, Silipo, Grammatica, Sabbar, Ferrari, Pederzini, Dibra. All. Costa.