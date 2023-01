La Primavera perde in casa con il Monza Ora la classifica fa davvero paura

Sconfitta casalinga per la Reggiana (10) nella prima del 2023. I granata ko col Monza (28), 4° della classe: dopo aver pareggiato con Owusu l’iniziale vantaggio ospite, i brianzoli sprintano a fine ripresa. Si aggrava la situazione di classifica visto che il blitz del Pordenone ad Alessandria (3-1) vale l’aggancio dei ramarri a granata e piemontesi, andando così a comporre un terzetto in coda alla graduatoria. Reggiana: Benedetti, Ughetti (11’ st Tumminelli), Cavallini, Blanco, Brevini, Di Turi, De Marco, Koni (39’ st Pederzini), Spallanzani (11’ st Abbruscato), Owusu, Boakye (24’ st Galante). A disp. Boni, Azzi, Morgantini, Manzotti, Barbieri, Devona, Arcopinto, Tessitori. All. Bertoni-Costa.