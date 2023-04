La Primavera riparte dal match casalingo con la Cremonese

La corsa salvezza della Primavera della Reggiana (18), dopo la sosta del campionato, riparte dal match casalingo con la Cremonese (35). Alle 15, a Casalgrande, l’undici di Bertoni e Costa riceve la sesta forza del torneo con l’obiettivo di mantenere le 4 lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda Pordenone, impegnato in casa col Vicenza, che terminasse oggi la stagione sarebbe retrocesso. Alle 15,30 sfida in trasferta, invece, per l’Under 13, impegnata a Ponte dell’Olio col Piacenza; alle 15 l’Under 15, che osserva il proprio turno di riposo al pari dell’Under 17, gioca in amichevole a Calerno col San Giuliano City. Domani il resto del programma si completa col derby dell’Enza in programma alle 12,30 al campo "Stuard" di Parma, dove gioca l’Under 14; alle 15, invece, spazio all’Under 16, che fa visita alla Vis Pesaro.