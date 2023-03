La Primavera riposa A Bagno l’Under 17 sfida l’Ancona

E’ l’Under 14 ad aprire un fine settimana interamente "casalingo" per il settore giovanile della Reggiana. La squadra di Zambelli, alle 15, è di scena al "Bellarosa" di Calerno coi pari età del Fiorenzuola. Domani si comincia alle 12 con l’Under 13, che al "Cimurri" ospita l’Imolese; duplice match alle 15 con l’Ancona, invece, per Under 15 e Under 17: i primi sfidano i marchigiani al "Valli", i secondi ricevono gli avversari al "Bagnoli" di Villa Bagno. Turno di riposo, invece, per la Primavera che riprenderà la propria corsa verso la salvezza sabato prossimo ospitando la Cremonese.

Per quanto riguarda l’attività di base, oggi alle 15 al "Valli" l’Under 9 affronta il derby cittadino con la FalkGalileo; alla stessa ora l’Under 10 gioca in via Agosti col Celtic Cavriago, mentre alle 15,30 l’Under 12 è di scena a Carpineti con il Progetto Montagna. Alle 16,30, infine, trasferta a Salvaterra per l’Under 11, ospite del Veggia.