La Primavera sfida il Brescia

Si conclude alle 15, con la 30ª e ultima giornata di regular season, il campionato di Primavera 2 e per la Reggiana (21) è in programma la sfida casalinga col Brescia (30). Un match che vale poco o nulla dal punto di vista della classifica per entrambe le contendenti con i granata a caccia della migliore condizione in vista dei playout salvezza, che li vedranno sfidare il fanalino di coda Pordenone: un risultato positivo, quantomeno, permetterebbe all’undici di Bertoni e Costa di affrontare le gare decisive per la stagione col morale alto.

Domani, invece, l’Under 17 di mister "Billo" Orlandini è di scena in Liguria per il ritorno degli ottavi di finale del campionato di categoria: a Caperana, sul campo della Virtus Entella guidata dall’ex granata Paolo Annoni, si riparte dall’1-1 di sette giorni prima, con pareggio subito a 7’ dalla fine.