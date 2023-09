La primavera sfida l’AlbinoLeffe. L’under 17 a Spezia La Primavera della Reggiana è impegnata in una trasferta bergamasca per la terza giornata di campionato. Altri appuntamenti per le categorie Under 14, Under 13, Under 16, Under 15, Under 17 e Under 13. Attività di base per Under 11, Under 10 e Under 12. Obiettivo: riscatto e primi punti in stagione.