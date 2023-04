La Primavera si gioca la salvezza A Casalgrande arriva il Pordenone

Crocevia fondamentale per la corsa salvezza della Reggiana (18) nel campionato Primavera 2 è il match casalingo contro il Pordenone (18), in programma alle 15 a Casalgrande.

Alla sfida del "Gottardi" arrivano indubbiamente meglio gli ospiti che nelle ultime settimane hanno recuperato 4 lunghezze ai granata; la squadra di Bertoni e Costa, invece, si è smarrita un po’ e, dopo aver battuto a sorpresa la capolista Genoa, ha inanellato una serie di 5 sconfitte di fila.

Per evitare l’ultimo posto e la retrocessione, a tre turni dalla fine, serve cambiare rotta e lo scontro diretto rappresenta l’occasione giusta: Tommaso Galante (foto) e compagni dovranno provare ad approfittare della difesa dei "ramarri", la più battuta del torneo con 66 centri subiti in 27 incontri.

Le altre. Chiusa la prima fase al terzo posto del proprio raggruppamento, l’Under 17 di mister Orlandini si prepara alla duplice sfida con l’Entella che aprirà le fasi finali del torneo di categoria: domani alle 10,30, al campo "Lari", i granata giocheranno un’amichevole coi pari età del Santos.

Anche le altre formazioni del vivaio sono impegnate in allenamenti congiunti: alle 9,30, a Chiozza, l’Under 14 affronta i padroni di casa dello Sporting, mentre alle 11 al "Cimurri" l’Under 13 riceve il San Giuliano City. Alle 11,30 sfida esterna col Bologna per l’Under 15, mentre alle 12 l’Under 16 è di scena a Collecchio col Parma.

Venendo all’attività di base, oggi alle 15 l’Under 9 è ospite della Rubierese, mentre alle 16,30 in via della Canalina la Reggiana Under 10 gioca con la Reggio Calcio.

Domani alle 9,30 trasferta a Mandrio di Correggio per l’Under 12.