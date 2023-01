La Primavera si rafforza e sogna il blitz

Trasferta da non fallire per la Primavera della Reggiana (10), in campo alle 14,30 a Brescia (16) nella gara che chiude il girone d’andata. Dopo aver perso 3-1 in casa col Monza la scorsa settimana, nella prima gara del nuovo anno, i ragazzi allenati dalla coppia Bertoni-Costa hanno bisogno di punti per evitare l’ultima piazza, attualmente detenuta in coabitazione con Alessandria e Pordenone, e allontanare il pericolo della retrocessione. La società, dopo aver prelevato la scorsa settimana l’attaccante Galante in prestito dalla Juventus, prosegue nel frattempo nella sua campagna di rafforzamento: in queste ore è stato ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo del portiere Giovanni Morsa, classe 2004, che arriva a titolo definitivo dalla Lazio.

Le altre - Domani alle 10 il sintetico cittadino Cimurri ospita la sfida tra Under 13 e Fiorenzuola, mentre 2 ore più tardi, sullo stesso campo, l’Under 14 affronta la Spal. Sempre a mezzogiorno l’Under 16 è ospite della San Marino Academy, mentre alle 12,30 al Valli l’Under 17 affronta in amichevole l’Arzignano.