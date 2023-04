La promozione raccontata da Rossi

La promozione della Reggiana raccontata dagli occhi di Fausto Rossi.

Il "professore" del centrocampo granata racconta nel libro "Storie di Serie B", scritto dal nostro collaboratore Damiano Reverberi con Andrea Panciroli, la splendida cavalcata che sabato a Olbia ha permesso alla squadra di tornare in Serie B, oltre ad alcuni aneddoti delle stagioni precedenti e dei suoi protagonisti.

In centoventi pagine, con oltre cinquanta fotografie di Silvia Casali, "Storie di Serie B" comincia con l’approdo a Reggio del centrocampista scuola Juventus, dopo una infruttuosa parentesi in Romania che l’aveva indotto a pensare all’abbandono dell’attività, per poi focalizzarsi sui risultati del campo, ripercorrendo la promozione del 2020 in pieno periodo Covid, la retrocessione dalla Serie B, la mancata vittoria dello scorso anno e, per chiudere in bellezza, gli ultimi fatti che hanno fatto esplodere di gioia la piazza granata.

"Le emozioni passate insieme in questi anni meritavano di essere raccontate nel modo migliore per poter celebrare e scolpire nei cuori granata una grandissima cavalcata. Mi auguro che possa essere, in maniera sfiziosa, un ricordo indelebile per chi ama la Reggiana e la città di Reggio Emilia" è il commento di Fausto Rossi, arrivato a Reggio nel luglio del 2019.

Il libro di Corsiero Editore (patrocinato dalla Reggiana 1919) è prenotabile sul sito corsieroeditore.it al costo di 20 euro.

La presentazione al pubblico, con possibilità di autografare la copia prenotata, sarà giovedì 4 maggio alle 18 al Circolo Tennis di Canali

Il ritiro del libro sarà possibile anche allo Store della Reggiana di via Piccard, a partire dal 5 maggio, presentando la ricevuta d’acquisto.

La percentuale dei diritti spettante agli autori e a Fausto Rossi verrà devoluta in beneficienza al Mire, Maternità e Infanzia Reggio Emilia, progetto integrato nella cittadella dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per accogliere la nascita, le donne, le mamme, i bambini e le loro famiglie del territorio.

Foto: prima e quarta di copertina del libro di Fausto Rossi