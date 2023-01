La Real Casalgrandese insegue il successo perduto

Real Casalgrandese (10) a caccia della vittoria perduta nella Serie B di calcio a 5. Alle 15, al PalaKeope, la formazione ceramica ospita nella seconda giornata di ritorno la Vigor Fucecchio (14), che occupa la decima piazza della graduatoria e vuole chiudere una striscia negativa che dura ormai da 5 giornate.

La salvezza non è in discussione visto il +10 sull’ultima piazza, ma ritrovare il sorriso permetterebbe di dare un senso alla seconda parte di stagione.

Lunga trasferta ligure, invece, per l’OR Reggio Emilia (39), impegnata alle 16,30 nello scontro testa-coda del girone: la capolista, reduce dal non agevole successo interno sul Prato, fa visita al fanalino Bordighera Sant’Ampelio (0), ancora fermo al palo, che non sembra avere i mezzi per frenare Ruggiero e compagni.

In Serie C1 il Bagnolo (28) deve ripartire subito. Archiviato il primo stop stagionale in campionato nel match di testa col Forlì, arrivato ora a 3 sole lunghezze dai giallo-neri, il calendario dà una mano: alle 16, in casa, è in programma la sfida ai romagnoli del Santa Sofia (0), ultimi della classe.

In Serie C2 va in scena la prima giornata di ritorno: impegno ostico per il Futsal Guastalla (10), che alle 15 ospita la capolista Equipo Futsal Crevalcore (19).