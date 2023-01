La Rebasket è diventata inarrestabile Novellara batte Scandiano grazie a Doddi

In Serie C Silver la Rebasket (14) è stata l’indiscussa protagonista. La squadra di coach Casoli, infatti, prosegue nella propria risalita violando con autorità il parquet del Magik Parma (22), seconda forza del torneo, imponendosi 92-83 grazie ai 25 punti di Bertolini e ai 22 di Rovatti; buon debutto, nelle fila reggiane, di Mursa, subito in doppia cifra con 10 punti. Non si ferma la marcia della capolista Correggio (28), sempre vittoriosa da inizio stagione: sul parquet del BSL San Lazzaro (6) arriva la 14ª vittoria per 72-59 grazie ai 24 di Luca Guardasoni ed ai 18 di Pini, che valgono il +6 sulla seconda piazza, occupata dal già citato Magik e dalla Virtus Medicina. La sfida tutta reggiana, invece, vede la conferma del buon momento di Novellara (16): trascinata dai 20 punti dell’ex Doddi, la formazione bianco-blu sbanca il PalaRegnani infliggendo il secondo stop consecutivo ad un’Emil Gas (16) cui non bastano i 18 punti di Astolfi ed i 15 di Levinskis.