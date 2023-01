La Rebasket fermerà Correggio?

Un derby apre il girone di ritorno di Serie C Silver. Alle 20,15 l’Arena Sport di via Cisalpina è teatro della sfida tutta reggiana tra la Rebasket (14) e la capolista Correggio (30), reduce da 15 gare consecutive senza sconfitte: i padroni di casa vogliono tentare l’impresa che finora non è riuscita a nessuno, ovvero fermare la marcia inarrestabile di Pini e compagni, ma dovranno riuscire a "bucare" con continuità la difesa ospite, che tiene gli avversari sotto i 60 punti di media.

La squadra di Stachezzini, d’altro canto, vuole proseguire nella propria marcia dopo la bella affermazione del PalaPietri nel match ad alta quota col Magik Parma.

Alle 18, invece, l’Emil Gas Scandiano (18) va a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo quella di sabato scorso ottenuta proprio contro la Rebasket: al PalaRegnani arrivano i bolognesi dell’Omega (10) e per la Spaggiari band l’occasione è ghiotta per confermare l’attuale quinto posto, in attesa di recuperare a metà della prossima settimana il match con il fanalino Despar Ferrara.