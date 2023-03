La Rebasket sul campo dell’Omega a caccia del terzo successo consecutivo

Posticipo esterno per la Rebasket (22), in campo alle 21,30 a Bologna nell’ottava di ritorno di Serie C Silver. Di fronte agli uomini di Casoli ci sarà l’Omega Basket (12), reduce da due stop di fila, ma che davanti al pubblico amico ha conquistato 10 dei 12 punti stagionali: i giocatori più pericolosi tra i felsinei sono l’esperto Saccà (16 punti di media), 37 anni, e la guardia Guazzaloca (15,6), senza dimenticare un altro atleta navigato come il 39enne play Demartini (11,4). La Rebasket dovrà migliorare il proprio rendimento difensivo esterno, visto che concede oltre 80 punti di media agli avversari, conscia che con una vittoria aggancerebbe Lugo all’ottavo posto, trovando il terzo successo consecutivo. Per farlo servirà un’ottima prova collettiva, sfruttando al massimo il momento di forma di Rovatti.