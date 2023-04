La Rebasket supera il fanalino di coda

GRIFO IMOLA

83

REBASKET

92

GRIFO BASKET IMOLA: Baldissera ne, Fussi 12, Giovannelli 22, Creta 3, Piazza 4, Pirazzini, Calzini 31, Conti 2, Marabini 3, Barbieri ne, Bottau ne, Sassi 6. All. Creti.

REBASKET: Piccinini 2, Bertozzi, Vezzali ne, Rovatti 14, Coradeschi 6, Oziegbe, Petrolini 10, Catellani, Amadio 14, Bertolini 21, Bovio 10, Mursa 15. All. Casoli.

Arbitri: Santacroce e Indrizzi di Modena.

Note: parziali 17-26, 44-52, 63-65.

Ritorna il sorriso in casa Rebasket (26). La squadra di coach Casoli passa sul campo del fanalino Grifo Basket Imola (4) e rimane al decimo posto. In terra bolognese Bertolini e soci provano la fuga, subiscono il rientro dei padroni di casa per poi allungare nel finale e chiudere i conti.