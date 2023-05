La Reggiana affronta l’ostica Trento

Ostica trasferta trentina per la Reggiana (30), in vasca alle 20,30 alla piscina Ito del Favero nella 13esima giornata di Serie C.

La formazione granata, seconda della classe con tre lunghezze da recuperare e una gara in più rispetto alla capolista Mestrina, deve diffidare dai padroni di casa della RN Trento (13), che nell’ultimo turno hanno fatto faticare non poco la prima della classe, prima di cedere 9-6.

Gli uomini di Franceschetti, invece, arrivano da due derby consecutivi vinti, quelli con Formigine e Coopernuoto Carpi, ma non possono sbagliare per non compromettere una comunque complicata rincorsa al primo posto e alla promozione in B: da migliorare c’è sicuramente il cinismo sotto porta, visto che anche sabato scorso sono state troppe le occasioni non concretizzate.