La Reggiana bocciata dalle statistiche. Incassa troppi gol, in svantaggio non rimonta

Pronti, partenza, via!

E la Reggiana si ritrova sotto di un gol.

Non è la replica di quel che è accaduto al ‘Braglia’ nel derby col Modena, con i granata in apnea dopo 38 secondi, ma purtroppo si tratta di una brutta abitudine che si ripete. E che preoccupa. Con 19 gol incassati in 15 partite e un attacco che finalizza poco rispetto alle occasioni create, si rischia grosso.

A dirlo non siamo noi, ma le statistiche che raccontano di una media terribile per una squadra che ha come obbiettivo la salvezza: 1,26 reti a partita.

Tradotto: gli avversari di solito scendono in campo e sono già avanti di un gol ‘abbondante’. Un dato che diventa quasi inquietante se si pensa che Bardi è stato spesso il migliore in campo o in ogni caso è il giocatore granata che, probabilmente assieme a Bianco, ha avuto il rendimento più costante.

Una mano bella grossa la potranno dare il recupero di Romagna dietro, di Cigarini come bussola imprescindibile in mezzo e di Gondo come riferimento offensivo, ma adesso Nesta deve provare a dare più compattezza a prescindere dai singoli a disposizione.

Un’altra circostanza che si ripete con disarmante puntualità riguarda l’incapacità di reagire ai colpi incassati.

Nelle sette partite in cui è andata per prima sotto nel punteggio la Reggiana non ha mai vinto. Ed è riuscita a strappare un pareggio solo contro Como e Ascoli, perdendo a Cittadella, col Palermo, a Terni, a Cosenza e a Modena.

Riassumendo: sette volte in svantaggio, appena due punti conquistati sui 21 potenzialmente disponibili.

In questo dato si riflette probabilmente la mancanza di esperienza e carattere a cui faceva riferimento il tecnico romano, ma sta proprio a lui cercare di colmare il gap toccando le corde giuste.

La mancanza di attitudine a giocare partite importanti può correttamente essere tirata in ballo se si analizzano le sfide con avversari di caratura superiore (Palermo, Parma, Cremonese, Bari e Modena) ma non al cospetto di compagini che come valore complessivo non sembrano essere superiori ai granata, come Cittadella, Lecco, Ascoli, Ternana e Cosenza.

Il messaggio del presidente Salerno dopo il kappao col Modena è stato un chiaro campanello d’allarme che esula dal fastidio personale di aver perso il primo derby della propria gestione. Nel suo ‘Abbiamo perso tutti i duelli individuali com’è successo a Terni e Cosenza…’ c’è un tentativo chiaro di scuotere lo staff e la squadra che da domani tornerà al lavoro per preparare l’importante sfida con il Brescia (domenica alle 16,15).

I granata dovranno mostrare quel carattere e quella lucidità che ultimamente stanno venendo a meno.