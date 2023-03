La Reggiana chiede aiuto al Cesena

di Francesco Pioppi

La delusione per la sconfitta con l’Entella è ancora fresca, ma i tempi stretti impongono di essere rapidi nell’elaborare il ‘trauma’ per essere pronti a riprendere il cammino già domani pomeriggio, ore 18, a Pontedera (dove si prevede una nutrita presenza di tifosi granata malgrado il giorno feriale e l’orario pomeridiano: ieri pomeriggio erano 200 i biglietti venduti). E forse giocare subito potrebbe anche aiutare i granata che non avranno troppo tempo per macerarsi nei loro dubbi e nelle loro paure ma potranno sfogarle subito in campo.

Il grande problema, oltre al vantaggio che si è dimezzato (solo +3 sui liguri), adesso è capire per quanto ne avranno gli attaccanti ‘titolari’ Pellegrini e Lanini. Il ‘golden boy’ reggiano ha la caviglia destra ancora gonfia, in queste ore verranno fatti nuovi esami, ma siamo sinceri: quest’anno capire le dinamiche di recupero dei granata è più difficile di fare un ‘sei’ al Superenalotto.

Idem dicasi per il ‘velocista’ ex Juventus, uscito una decina di minuti dopo il compagno di squadra dopo aver preso un colpo al quadricipite.

Si dovranno valutare eventuali lesioni traumatiche in profondità, sperando che ci si veda meglio rispetto a quanto è accaduto con Montalto con un calvario che è durato tre mesi tra ricadute, ritorni e incertezze.

In ogni caso le possibilità di vederli in Toscana sembrano vicine allo zero e Diana ne era consapevole già sabato sera, nel post partita.

Niente Pontedera, difficile con la Torres sabato, per il derby con il Rimini di sabato 25 chissà.

In quell’occasione mancherà sicuramente anche Guiebre che con il suo Burkina Faso affronterà il Togo per le qualificazioni alla Coppa d’Africa (in campo il 24 e il 28, si gioca a Marrakesh). È ovvio che il quadro complessivo ad oggi risulti abbastanza cupo, ma è altrettanto vero che il ‘Tagliagole’ adesso può dare una mano e che per Capone e Rosafio sarà impossibile fare peggio di quanto già visto fino a questo momento.

La Reggiana, in ogni caso, deve fare quadrato e andare oltre le difficoltà che le stanno grandinando addosso. E poi magari sperare anche in una notizia positiva dagli altri campi. Non è un peccato, anzi.

Il riferimento è ovviamente al big match che domani sera alle 21 andrà in scena al ‘Manuzzi’ dove il Cesena ospiterà la Virtus Entella. I romagnoli si sono beccati l’ennesima doccia fredda con il Gubbio che li ha raggiunti sull’1 a 1 al 96’, ma poi dalla tv hanno visto comunque ridursi lo svantaggio rispetto alla vetta (adesso -8) e ora possono provare a rientrare in gioco diventando, al contempo, alleati della squadra granata.

Di sicuro dovranno provare a battere l’Entella per non dire addio (anche) al secondo posto: non un dettaglio da poco in ottica playoff. Siamo allo snodo fondamentale, c’è poco da dire. C’è solo da sperare che la sfortuna non si accanisca ancora e che i problemi di Pellegrini e Lanini non li tengano fuori a lungo.